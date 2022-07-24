«По личным соображениям»: стала известна причина возвращения Пугачевой в Россию

Пока Примадонна с семьей живет в Латвии.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: соцсети

Из России Алла Пугачева уехала еще в начале марта. Но обещала вернуться к началу учебного года. Сначала вся звездная семья четыре месяца жила в Израиле, а недавно они перебрались в Латвию.

Блогер Анастасия Ромах считает, что Примадонна обязательно вернется в Россию, так как очень скучает по родине.

«Он вернется в Россию по личным соображениям, скучает по Родине, конечно, чего нельзя сказать о ее супруге. Максим Галкин, видимо, чувствует себя комфортно вдали от Родины, но Бог ему судья. Как блогер, буду следить за новостями о возвращении Аллы Борисовны в Россию и всецело поддерживаю ее решение», - цитирует Ромах Dni.Ru.

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Напомним, ранее стало известно, какой недвижимостью Алла Пугачева владеет в России.

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