«По личным соображениям»: стала известна причина возвращения Пугачевой в Россию

Из России Алла Пугачева уехала еще в начале марта. Но обещала вернуться к началу учебного года. Сначала вся звездная семья четыре месяца жила в Израиле, а недавно они перебрались в Латвию.

Блогер Анастасия Ромах считает, что Примадонна обязательно вернется в Россию, так как очень скучает по родине.