«По личным соображениям»: стала известна причина возвращения Пугачевой в Россию

Из России Алла Пугачева уехала еще в начале марта. Но обещала вернуться к началу учебного года. Сначала вся звездная семья четыре месяца жила в Израиле, а недавно они перебрались в Латвию.
Блогер Анастасия Ромах считает, что Примадонна обязательно вернется в Россию, так как очень скучает по родине.
«Он вернется в Россию по личным соображениям, скучает по Родине, конечно, чего нельзя сказать о ее супруге. Максим Галкин, видимо, чувствует себя комфортно вдали от Родины, но Бог ему судья. Как блогер, буду следить за новостями о возвращении Аллы Борисовны в Россию и всецело поддерживаю ее решение», - цитирует Ромах Dni.Ru.
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Напомним, ранее стало известно, какой недвижимостью Алла Пугачева владеет в России.