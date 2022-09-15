По дороге потеряет: исхудавшая Решетова показала, как с нее спадают штаны

Бывшая Тимати, модель Анастасия Решетова в этом году бросается из крайности в крайность. Молодая мама успела побывать в своем максимальном весе, а теперь экстремально исхудала.

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Показывать себя в прежнем, пышном весе, Решетова не торопится, хоть и обещает, что продемонстрирует свои грандиозные объемы. Но сейчас она вовсю, как говорят в народе, гремит костями. Даже старые джинсы с нее свисают. И как это выглядит, экс-пассия рэпера продемонстрировала, как это выглядит.

Линия талии штанов спустилась у Решетовой на бедра, точнее, на то место, где они когда-то были. Сами штанины явно шире, чем ноги. И девушка не видит в этом ничего экстремального, хотя подписчики уже бьют тревогу.