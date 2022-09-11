«По-домашнему!»: Ярушин показал праздничные посиделки с Долиной и Агутиным

Лариса Долина отметила 67-летие.
Лариса Долина.

Лариса Долина. Фото: Global Look Press 

Народная артистка Лариса Долина отпраздновала 10 сентября 67-летие. Актер Стас Ярушин показал кадры с домашних посиделок, которые устроила звезда.

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На обнародованном в Сети видео гости уютного торжества решили исполнить песню Леонида Агутина «На сиреневой луне».

 

 

«Вчера отмечали день рождения Ларисы Долиной! Было душевно и музыкально! (…) Было по-домашнему! Ржали и поздравляли нашу дорогую Ларису Александровну!» - написал под обнародованным видео Ярушин.

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