«По-домашнему!»: Ярушин показал праздничные посиделки с Долиной и Агутиным

Народная артистка Лариса Долина отпраздновала 10 сентября 67-летие. Актер Стас Ярушин показал кадры с домашних посиделок, которые устроила звезда.
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На обнародованном в Сети видео гости уютного торжества решили исполнить песню Леонида Агутина «На сиреневой луне».
«Вчера отмечали день рождения Ларисы Долиной! Было душевно и музыкально! (…) Было по-домашнему! Ржали и поздравляли нашу дорогую Ларису Александровну!» - написал под обнародованным видео Ярушин.