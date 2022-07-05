По делу о смерти Шатунова Следком не стал возбуждать уголовное дело

Смерть народного любимца Юры Шатунова от сердечного приступа многие россияне восприняли, как личную трагедию. Под его песни многие взрослели, становились личностями, а потом с удовольствием вспоминали былое. Поэтому не секрет, что многим срочно захотелось найти виновников этой беды.

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И хотя близкие родственники Юрия Шатунова сразу сказали, что претензий к врачам, которые пытались его спасти, не имеют, некоторые поклонники стали настаивать на возбуждении уголовного дела против медиков, обвиняя их в халатности.

Как сообщает 5-tv.ru со ссылкой на своих инсайдеров знакомых с ситуацией, в настоящий момент в следственном комитете проходит доследственная проверка, которая продлена на 30 дней. Однако о возбуждении дела речи нет.

Процесс затянулся не из-за недоверия врачам, а просто по техническим причинам. Дело в том, что патологоанатомы не успели подготовить бумаги о причине смерти артиста — обширном инфаркте.

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