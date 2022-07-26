По-божески! Сколько платит Меган Маркл за свою красоту бьюти-специалистам

Вы видели наращенные ресницы или накаченные губы хоть у одного члена британской королевской семьи? Вот и мы — нет. К слову, та же Меган Маркл не так уж много отдает своим бьюти-специалистам за свой уход.

Вместо уколов и пластики она предпочитает глубокий массаж лица, посещая звездного косметолога Николь Джосс, ее клиентками являются также Дженнифер Лопес и Кейт Мосс. Стоимость одной процедуры составляет 260 долларов.

С волосами герцогиня Сассекская тоже предпочитает особо не экспериментировать, делая ставку на ухоженный и здоровый вид.

За волосы Меган Маркл отвечает звездный стилист Джордж Нортвуд. Стоимость услуг в его салоне варьируется от 150 до 200 долларов.

Источник: lenta.ru.