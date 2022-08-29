«По барабану»: как Пугачева чихать хотела на то, что о ней пишут и говорят

Днем ранее Алла Пугачева вернулась в Россию из Латвии. В целом, на родине ее не было пять месяцев. Накануне она отправилась в гости к своему давнему другу, дизайнеру Игорю Гуляеву, заодно прогулялась в центре Москвы.
Тем временем о возвращении Примадонны не высказался только ленивый. Она же, в свою очередь, чихать хотела на все публикации. Об этом Алла Борисовна рассказала много лет назад в интервью Ксении Собчак. Накануне блондинка опубликовала его отрывок в своем телеграм-канале.
«По барабану вообще. Я сама себе самый большой критик. Что бы ни писали. Пишут: «Эта старуха вот это сделала». Я же знаю, кто пишет, я знаю, для чего пишут. Мне читать это нереально. Необязательно», - подчеркнула Примадонна.
Добавим, Максим Галкин тем временем остался с детьми в Латвии. Ранее он показал, как готовится к школе с Лизой и Гарри.