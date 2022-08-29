«По барабану»: как Пугачева чихать хотела на то, что о ней пишут и говорят

Днем ранее Алла Пугачева вернулась в Россию из Латвии. В целом, на родине ее не было пять месяцев. Накануне она отправилась в гости к своему давнему другу, дизайнеру Игорю Гуляеву, заодно прогулялась в центре Москвы.

Тем временем о возвращении Примадонны не высказался только ленивый. Она же, в свою очередь, чихать хотела на все публикации. Об этом Алла Борисовна рассказала много лет назад в интервью Ксении Собчак. Накануне блондинка опубликовала его отрывок в своем телеграм-канале.