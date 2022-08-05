Плюс одна звезда в Латвии: Муцениеце увезла детей от Прилучного в Европу

Агата Муцениеце увезла детей от Павла Прилучного Мию и Тимофея в Латвию к маме в деревню. Актриса не стала рассказывать публике, как долго она планирует здесь остаться.

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Но отметим, что звезда является гражданкой этой страны, и ее нахождение здесь вполне логично, тем более при наличии близких родственников.

Агата Муцениеце рассказала, что отдых в деревне намного лучше «морей». Артистка каждый вечер совершает ритуал — выходит на прогулку по селению в сопровождении детей. Тимофей едет рядом на велосипеде, а Мия с двоюродной сестрой идет пешком, наслаждаясь природными звуками и запахами.