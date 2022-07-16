«Плюс один Топалов»: муж Тодоренко вышел на первую прогулку с новорожденным малышом

Телеведущая Регина Тодоренко стала мамой. 15 июля она родила сына, которого назвали Миром, роды прошли за границей, и ждать этого события звезда очень устала – беременность затянулась.
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Но теперь все позади, и семья Тодоренко стала больше. Счастливый отец Влад Топалов поспешил на первую в жизни крошечного человека прогулку и отметился с коляской на улице.
«Плюс один Топалов. Спасибо, Регина, ты наша героиня», - написал Топалов в своем микроблоге.
Рядышком помогал катить коляску старший братик Мира, трехлетний первенец Тодоренко и Топалова Михаил.
Влад Топалов с детьми. Фото: соцсети