«Плюс один Топалов»: муж Тодоренко вышел на первую прогулку с новорожденным малышом

Телеведущая Регина Тодоренко стала мамой. 15 июля она родила сына, которого назвали Миром, роды прошли за границей, и ждать этого события звезда очень устала – беременность затянулась.

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Но теперь все позади, и семья Тодоренко стала больше. Счастливый отец Влад Топалов поспешил на первую в жизни крошечного человека прогулку и отметился с коляской на улице.

«Плюс один Топалов. Спасибо, Регина, ты наша героиня», - написал Топалов в своем микроблоге.

Рядышком помогал катить коляску старший братик Мира, трехлетний первенец Тодоренко и Топалова Михаил.