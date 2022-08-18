«Плюнула в свою страну»: Крок раскрыл зарплату Хаматовой за один выход на сцену в России

Крок подчеркнул, что не знает современных драматических артистов, которые уехали на Запад и сделали там «сумасшедшую карьеру». При этом он заметил, что артистам свойственно совершать глупости, реагировать остро на переломные события, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Чулпан Хаматова обосновалась в Латвии. Она заявила, что готова отказаться от звания народной артистки России.