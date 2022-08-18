«Плюнула в свою страну»: Крок раскрыл зарплату Хаматовой за один выход на сцену в России

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил, что ему противно поведение уехавших из России звезд. Он напомнил, что здесь они получили образование, работу, любовь зрителей, звания, огромные гонорары.
«Между прочим, по 200 тысяч рублей за выход на сцену. Мало у кого в нашей стране есть такие ежемесячные зарплаты, но актриса, не буду называть ее имени, столько получала за один свой спектакль. И потом в критический момент плюнула в свою страну, которая дала ей все. На мой взгляд, это подлость».
Крок подчеркнул, что не знает современных драматических артистов, которые уехали на Запад и сделали там «сумасшедшую карьеру». При этом он заметил, что артистам свойственно совершать глупости, реагировать остро на переломные события, сообщает «Комсомольская правда».
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Напомним, что Чулпан Хаматова обосновалась в Латвии. Она заявила, что готова отказаться от звания народной артистки России.