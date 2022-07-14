«Плюнула» в глаз»: о необычных способностях Пугачевой рассказал ее близкий человек

Близкая подруга Аллы Пугачевой Кира Прошутинская всегда вела дневники, в которых описывала в том числе и встречи с Примадонной. Так, в одну из них писательница пожаловалась на вскочивший на глазу «ячмень», а певица решила удивить ее своим «даром».
«Между прочим, я ячмени умею заговаривать», — вдруг неожиданно сообщила Алла. Я: «Видишь, у меня какая-то фигня на веке уже месяц не проходит. Вот и проверим твои в этом уникальные способности!» Алла не смутилась, вскочила с кресла: «А давай, иди ближе к свету!» Я тоже вскочила и встала под бра. Не успела еще себя зафиксировать в пространстве, как она «плюнула» в мой глаз, сложила свои пальцы в выразительный кукиш и что-то бормотала при этом. Ну, напрочь не помню что», — пишет Прошутинская, которую цитирует MK.ru.
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Напомним, в эти дни Алла Пугачева с семьей находится в Латвии, куда не так давно перебралась после четырех месяцев жизни в Израиле.