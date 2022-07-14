«Плюнула» в глаз»: о необычных способностях Пугачевой рассказал ее близкий человек

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, в эти дни Алла Пугачева с семьей находится в Латвии, куда не так давно перебралась после четырех месяцев жизни в Израиле.