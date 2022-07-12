«Плюнь и разотри!»: муж Нетребко встал горой за жену после скандала с «долбоящерами»

Оперная певица Анна Нетребко вляпалась в новый скандал, на сей раз из-за собственного языка.

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Прогуливаясь после посещения увеселительного заведения, Анна Нетребко решила свою дорогу выкладывать в сторис соцсетей. По пути ее муж Юсиф Эйвазов заметил, что после этого видео про нее обязательно напишут, что она засветилась пьяной. И сделать это должны некие «долбоящеры».

Нетребко подхватила это слово и, обращаясь в камеру, сказала: «Долбоящеры вы». Подписчики приняли это на свой счет и оскорбились. Позже певице пришлось оправдываться, она заявила, что имела ввиду журналистов, которые постоянно пишут про нее негатив, а вовсе не своих фолловеров.

Эйвазов рьяно вступился за супругу у нее в комментариях аккаунта: «Слово «журналист» больше не существует. Бумагомараки и лгуны! Не гнушаются федеральными каналами и грязью, пачкая прежде всего самих себя. Плюнь и разотри! Они — никто! И звать их никак. Весь ужас в том, что им больше нечего писать. Да. Видимо, и не о ком», — горячо парировал оперный певец.

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