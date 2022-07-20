Пляжные локоны и темные волосы: Орбакайте похвасталась новым образом

Кристина Орбакайте – одна из тех российских звезд, которые практически неизменны в своем имидже.

Певица всю жизнь носит длинные (или хотя бы по плечи) волосы, является блондинкой и предпочитает женственные образы.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Однако в сериале «Тест на беременность» артистка снимается в совершенно новом для нее имидже – со стрижкой, пляжными локонами и темным цветом волос. Свой вечерний стайл старшая дочь Аллы Пугачевой показала в своем телеграме.