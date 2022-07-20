Пляжные локоны и темные волосы: Орбакайте похвасталась новым образом

Со стрижкой Кристина Орбакайте выглядит довольно непривычно.
Кристина Орбакайте.

Кристина Орбакайте. Фото: Global Look Press 

Кристина Орбакайте – одна из тех российских звезд, которые практически неизменны в своем имидже.

Певица всю жизнь носит длинные (или хотя бы по плечи) волосы, является блондинкой и предпочитает женственные образы.

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Однако в сериале «Тест на беременность» артистка снимается в совершенно новом для нее имидже – со стрижкой, пляжными локонами и темным цветом волос. Свой вечерний стайл старшая дочь Аллы Пугачевой показала в своем телеграме.

Кристина Орбакайте отключила комментарии к своим постам, но судя по многочисленным эмодзи в виде сердечек и огоньков, свеженький образ подписчикам зашел.

Отметим, что Кристина Орбакайте в настоящее время предпочитает работать в России, а свою дочь Клавдию она отправила на отдых в Юрмалу к бабушке. Алла Пугачева, напомним, перебралась с мужем Максимом Галкиным, а также детьми Гарри и Лизой из Израиля в Латвию.

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