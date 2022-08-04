Пляж, спа-комплекс, бассейн, теннисный корт: какая «начинка» у нового пентхауса Собчак в Сочи

Для жителей на территории комплекса есть масса развлечений. К примеру, собственный пляж. Кроме того, большая территория с благоустроенными детскими площадками, парками и парковками. Здесь даже есть площадка для выгула собак.

Данный пентхаус еще называют в Сочи домом-курортом, что в общем-то неудивительно. Все жители могут посещать спа-комплекс, бассейн, теннисный корт, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что данный дом хотели сдать в эксплуатацию еще в 2014 году. Однако сделать это смогли только в октябре 2021 года.