«Пляски на могиле»: священнослужитель – о ситуации на Троекуровском кладбище, где покоится Шатунов

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху

Напомним, Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Ему было 48 лет. У музыканта остались жена и двое несовершеннолетних детей.