«Пляски на могиле»: священнослужитель – о ситуации на Троекуровском кладбище, где покоится Шатунов

Накануне стало известно, что у могилы Юрия Шатунова выставили охрану. Все дело в том, что обезумевшие фанаты устраивают на погосте танцы, слушают песни артиста. Тем временем, иеромонах Феодорит Сеньчуков заявил, что по православным канонам такое поведение неправильно.
«Потому что кладбище не является местом увеселения. Кроме того, есть общие правила приличия и хорошего тона. Устраивать пляски на могиле даже популярного поп-певца нехорошо», - цитирует Сеньчукова «Экспресс газета».
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Напомним, Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Ему было 48 лет. У музыканта остались жена и двое несовершеннолетних детей.