«Плохо. Ребятишки более-менее, а Светке плохо»: как живет вдова Юрия Шатунова после его смерти

45-летняя вдова Юрия Шатунова до сих пор тяжело переживает утрату. Она никак не может смириться с тем, что ее любимого мужа больше нет. Светлана отгородилась от прессы, переживая свое горе наедине с детьми. Солисту группы «Ласковый май», который в 80-х был кумиром всех девчонок, его жена подарила сына Дэнниса и дочку Эстеллу. Дети стали ее утешением после смерти мужа.

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У исполнителя хита «Белые розы» есть двоюродный брат по матери. Юрий Шатунов тепло с ним общался и всяческие помогал. Александр Долгушин пояснил, что поддерживал связь с живущим в Германии именитым родственником. А теперь после смерти Юрия Шатунова он справляется о самочувствии его вдовы.

Долгушину о Светлане рассказывает Аркадий Кудряшов, который был концертным директором Шатунова.

«Я позвонил Аркадию, спросил, как Света. Он говорит: "Плохо. Ребятишки более-менее, а Светке плохо. Но я понимаю ее состояние, конечно», — отметил двоюродный брат певца в студии программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Кстати, вдова Шатунова вместе с детьми, Дэннисом и Эстеллой, выбрали эскиз монумента, который установят на могиле солиста группы «Ласковый май» на Троекуровском кладбище.

Высота постамента из черного камня окажется 1 м 20 см. Выполненная из бронзы фигура экс-солиста группы «Ласковый май» будет высотой 2 м 16 см. Все надписи на монументе сделают из бронзы.

«Мы размышляли, как написать на памятнике имя — Юра или Юрий, — отметила его вдова. — И сделали выбор в пользу полного имени. И еще на постаменте будет роспись мужа — так, как он обычно давал автограф поклонникам», — подметила Светлана.

По материалам «АиФ»