«Плоды и сегодня пожинаем»: о влиянии Горбачева на нашу жизнь высказалась Меньшова

На 92-м году жизни умер первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице.

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Похоронят Горбачева на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с женой Раисой Максимовной.

Актриса Юлия Меньшова высказалась о кончине Михаила Сергеевича в своем телеграме.