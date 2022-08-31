«Плоды и сегодня пожинаем»: о влиянии Горбачева на нашу жизнь высказалась Меньшова

Михаил Горбачев умер в 91 год после продолжительной болезни.
Юлия Меньшова.

Юлия Меньшова. Фото: Global Look Press

На 92-м году жизни умер первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице.

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Похоронят Горбачева на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с женой Раисой Максимовной. 

Актриса Юлия Меньшова высказалась о кончине Михаила Сергеевича в своем телеграме.

«Один за другим они уходят в этом году… Все, кто имел прямое отношение к тем тектоническим сдвигам в жизни огромной страны. К переменам, которые «требовали наши сердца», и плоды которых мы все сегодня отчасти и пожинаем…» — написала Юлия Меньшова.

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