«Плевать»: Повереннова рассказала о схожей с Пугачевой черте характера

В прошлом году Дарья Повереннова вышла замуж за экс-чиновника и миллионера Андрея Шаронова. Избранник старше звезды на восемь лет, но это, по словам актрисы, ее ничуть не смущает. Точно также ее не смущали предыдущие романы, где мужчины были младше.

Например, в прошлом Дарья встречалась с актером Анатолием Руденко, который младше ее на десять лет.