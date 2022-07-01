«Плевать»: Повереннова рассказала о схожей с Пугачевой черте характера

В прошлом году Дарья Повереннова вышла замуж за экс-чиновника и миллионера Андрея Шаронова. Избранник старше звезды на восемь лет, но это, по словам актрисы, ее ничуть не смущает. Точно также ее не смущали предыдущие романы, где мужчины были младше.
Например, в прошлом Дарья встречалась с актером Анатолием Руденко, который младше ее на десять лет.
«По большему счету мне плевать, кто и что скажет или подумает. Стандарты люди и общество придумали. Вон Пугачева счастлива с Галкиным, и ей все равно. Я не за каждого своего избранника хотела выйти замуж, вот за Андрея хотела, поэтому и вышла», — цитирует Повереннову «Экспресс газета».
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