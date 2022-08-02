Плетнева поставила 16-летнюю дочь второй солисткой «Винтажа»: как она выглядит (фото)

Анна Плетнева решила ввести в состав группы «Винтаж» свою 16-летнюю дочь. Наследница взяла красивую внешность мамы с выразительными чертами лица.

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Кроме того, Маруся, как и родительница, хорошо поет, отлично танцует. Многие сходятся во мнении, что мама и дочь смотрятся вместе словно сестры.

Дебют юной звезды состоится в рамках шоу, посвященного 15-летию легендарного коллектива на сцене LiveFest Summer. Фестиваль пройдет 12, 13 и 14 августа в Сочи, на новой площадке «Газпром Альпика».

Источник: kp.ru.