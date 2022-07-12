«Плечо болит»: Юрий Лоза рассказал, почему был вынужден сделать МРТ

Как отметил Юрий Лоза, он не обращал внимания долгое время на эту проблему, но сейчас пришло время. «В свое время затянул. Болячки начинают возвращаться. Смотришь, а старые травмы не зажили», — заявил Лоза.

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Напомним, что у Юрия Лозы возникли проблемы со здоровьем. Он был вынужден поехать в клинику на лечение.

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