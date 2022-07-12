«Плечо болит»: Юрий Лоза рассказал, почему был вынужден сделать МРТ

Музыкант Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему поехал делать МРТ в больницу.
«Плечо болит, поэтому и понадобилось сделать МРТ. Мне 68 лет. Врачи сказали, чтобы понять, почему болит — необходимо сделать МРТ. Вот и все. Есть понимание у докторов, как лечить. Я посещал доктора, который будет лечить».
Как отметил Юрий Лоза, он не обращал внимания долгое время на эту проблему, но сейчас пришло время. «В свое время затянул. Болячки начинают возвращаться. Смотришь, а старые травмы не зажили», — заявил Лоза.
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Напомним, что у Юрия Лозы возникли проблемы со здоровьем. Он был вынужден поехать в клинику на лечение.