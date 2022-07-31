«Плечики узкие, фарфоровые»: Навка в лазурном бикини изящно вынырнула из бассейна

Татьяна Навка щегольну стройной фигурой, устроив заплыв в бассейне. Олимпийская чемпионка в танцах на льду нырнула в воду, показав свои идеальные формы в мокром лазурном купальнике. Спортсменка блеснула тонкими словно фарфоровыми плечиками, деликатно вынырнув над гладью воды.

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Несмотря на то, что фигуристка давно оставила большой спорт, выглядит она так словно и по сей день усердно тренируется на льду. И это не удивительно. Ведь Татьяна Навка продолжает выступать, однако, уже в с мюзиклами.