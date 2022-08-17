Плечи широкие, бедра узкие: Дженнифер Энистон предъявила тело «мощный треугольник» в купальнике

53-летняя Дженнифер Энистон, похоже, всерьез занимается физическими упражнениями. По крайней мере ее фигура в виде мощного треугольника очень напоминает формы настоящего качка.

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В личном блоге она дала возможность фолловерам полюбоваться на свои формы, выставив пляжные кадры в миниатюрном бикини.

И хотя тело звезды сериала «Друзья» было далеко от женских стандартов красоты, для 53 лет оно выглядело весьма завидно. Стройные ножки, подтянутые ягодичные мышцы и ни намека на целлюлит — такими достоинствами и 30-летние дамы нечасто могут похвастаться.