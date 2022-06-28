Платья оверсайз, брюки кюлоты: беременная Шарапова показала, какие наряды носит этим летом

Знаменитая теннисистка находится уже на большом сроке беременности, но это не мешает ей выглядеть стильно.
Мария Шарапова

Мария Шарапова. Фото: соцсети звезды

Мария Шарапова является одной из самых известных российских теннисисток. Она победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде и бывшая первая ракетка мира.

Однако несколько лет назад спортсменка предпочла завершить карьеру. Она живет в США, где обустроила особняк. И звезда уже не скрывает, что счастлива в отношениях с британским бизнесменом Александром Гликсом.

В последнее время Мария не часто выходит в свет. Хотя обычно теннисистка не пропускает Неделю моды. Она следит за трендами и часто хвастается обновками.

На этот раз она щегольнула в брюках кюлотах, блузке и атласной тунике ванильного цвета. Шарапова не скрыла свой округлившийся живот. А вот от каблуков она отказалась. 

Примечательно, что Мария также показала, в чем ходит днем, а что предпочитает носить вечером. И днем на прогулку спортсменка вышла в платье оверсайз с ярким принтом. А вот для вечернего променада она выбрала черное платье с поясом. 

Поклонники восхитились тем, как выглядит Шарапова. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красотка», «А беременность вам к лицу», «Вы стали еще женственнее», «Какая красота! Вы даже не выглядите полнее», «Шикарные наряды», — стали писать подписчики.

А другие звездные новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Подпишитесь, если вы еще этого не сделали.

Мария Шарапова похвасталась нарядами. Фото: соцсети звезды

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  