Платья оверсайз, брюки кюлоты: беременная Шарапова показала, какие наряды носит этим летом

Мария Шарапова является одной из самых известных российских теннисисток. Она победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде и бывшая первая ракетка мира.
Однако несколько лет назад спортсменка предпочла завершить карьеру. Она живет в США, где обустроила особняк. И звезда уже не скрывает, что счастлива в отношениях с британским бизнесменом Александром Гликсом.
В последнее время Мария не часто выходит в свет. Хотя обычно теннисистка не пропускает Неделю моды. Она следит за трендами и часто хвастается обновками.
На этот раз она щегольнула в брюках кюлотах, блузке и атласной тунике ванильного цвета. Шарапова не скрыла свой округлившийся живот. А вот от каблуков она отказалась.
Примечательно, что Мария также показала, в чем ходит днем, а что предпочитает носить вечером. И днем на прогулку спортсменка вышла в платье оверсайз с ярким принтом. А вот для вечернего променада она выбрала черное платье с поясом.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Шарапова. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красотка», «А беременность вам к лицу», «Вы стали еще женственнее», «Какая красота! Вы даже не выглядите полнее», «Шикарные наряды», — стали писать подписчики.
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Мария Шарапова похвасталась нарядами. Фото: соцсети звезды