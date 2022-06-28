Платья оверсайз, брюки кюлоты: беременная Шарапова показала, какие наряды носит этим летом

Мария Шарапова является одной из самых известных российских теннисисток. Она победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде и бывшая первая ракетка мира.

Однако несколько лет назад спортсменка предпочла завершить карьеру. Она живет в США, где обустроила особняк. И звезда уже не скрывает, что счастлива в отношениях с британским бизнесменом Александром Гликсом.