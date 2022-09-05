«Платон не особо понимал, что мы расстались»: Виторган выдал правду о болезненном разводе с Собчак

Актер дал понять, что они с экс-женой не стали травмировать ребенка.

Ксения Собчак и Максим Виторган. Фото: Global Look Press

В беседе с поклонниками Ксения Собчак упоминала, что очень благодарна бывшему мужу Максиму Виторгану, благодаря которому она познала счастье материнства. До этого телеведущая даже не предполагала, какой это дар безоговорочно любить кого-то. 

После развода Максим Виторган и Ксения Собчак сумели сохранить теплые отношения. Телеведущая разрешает экс-мужу брать их общего сына Платона на уикенды и в путешествия. Понимая, что как отец ее бывший возлюбленный имеет все те же права, что и она.

При этом разрыв оказался для пары непростым испытанием. Они старались не травмировать психику Платона.

«И Платону мы шаг за шагом какие-то вещи объясняли и все. Но это очень опасный и хрупкий процесс, с которым надо быть очень осторожным. Долгое время он не особо понимал, что мы расстались», — поделился Виторган в интервью Михаилу Шацу*.

 * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

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