«Платон не особо понимал, что мы расстались»: Виторган выдал правду о болезненном разводе с Собчак

В беседе с поклонниками Ксения Собчак упоминала, что очень благодарна бывшему мужу Максиму Виторгану, благодаря которому она познала счастье материнства. До этого телеведущая даже не предполагала, какой это дар безоговорочно любить кого-то.
После развода Максим Виторган и Ксения Собчак сумели сохранить теплые отношения. Телеведущая разрешает экс-мужу брать их общего сына Платона на уикенды и в путешествия. Понимая, что как отец ее бывший возлюбленный имеет все те же права, что и она.
При этом разрыв оказался для пары непростым испытанием. Они старались не травмировать психику Платона.
«И Платону мы шаг за шагом какие-то вещи объясняли и все. Но это очень опасный и хрупкий процесс, с которым надо быть очень осторожным. Долгое время он не особо понимал, что мы расстались», — поделился Виторган в интервью Михаилу Шацу*.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.