«Платон не особо понимал, что мы расстались»: Виторган выдал правду о болезненном разводе с Собчак

В беседе с поклонниками Ксения Собчак упоминала, что очень благодарна бывшему мужу Максиму Виторгану, благодаря которому она познала счастье материнства. До этого телеведущая даже не предполагала, какой это дар безоговорочно любить кого-то.

После развода Максим Виторган и Ксения Собчак сумели сохранить теплые отношения. Телеведущая разрешает экс-мужу брать их общего сына Платона на уикенды и в путешествия. Понимая, что как отец ее бывший возлюбленный имеет все те же права, что и она.