«Платишь везде только кешем»: Водонаева рассказала об отношении к русским в Италии

Как отметила Алена Водонаева, не было у нее никаких проблем и на таможне. Все сотрудники в Италии были с ней вежливы и спокойны.

Напомним, что Алена Водонаева стал известна благодаря проекту «Дом-2». Она несколько лет провела на телестройке.

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