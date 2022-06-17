«Платишь везде только кешем»: Водонаева рассказала об отношении к русским в Италии

По словам модели, никаких неудобств она не испытала.
Алена Водонаева

Алена Водонаева. Фото: Global Look Press

Модель Алена Водонаева в соцсетях рассказала об отношении к русским в Италии, куда она улетела на свадьбу подруги.

«Про отношение к русским в Италии. Все ровно. Все отлично. Из неудобств — платишь везде только кешем и «кривой» перелет».

Как отметила Алена Водонаева, не было у нее никаких проблем и на таможне. Все сотрудники в Италии были с ней вежливы и спокойны.

Напомним, что Алена Водонаева стал известна благодаря проекту «Дом-2». Она несколько лет провела на телестройке.

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