«Платишь везде только кешем»: Водонаева рассказала об отношении к русским в Италии

Модель Алена Водонаева в соцсетях рассказала об отношении к русским в Италии, куда она улетела на свадьбу подруги.
«Про отношение к русским в Италии. Все ровно. Все отлично. Из неудобств — платишь везде только кешем и «кривой» перелет».
Как отметила Алена Водонаева, не было у нее никаких проблем и на таможне. Все сотрудники в Италии были с ней вежливы и спокойны.
Напомним, что Алена Водонаева стал известна благодаря проекту «Дом-2». Она несколько лет провела на телестройке.
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