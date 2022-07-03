Платье под цвет коляски: ученица Александра Градского Дина Гарипова вышла на прогулку с новорожденным сыном

Победительница первого сезона шоу «Голос» Дина Гарипова, наставником которой был ныне покойный музыкант Александр Градский, не выставляет напоказ свою личную жизнь.

Информацию о себе Дина Гарипова выдает очень дозированно. 21 июня она сообщила, что 19 июня впервые стала мамой. И аж 3 июля поделилась первым снимком, подтверждающим ее статус начинающей родительницы.

В микроблоге Дина Гарипова поделилась трогательным фото, на котором запечатлелась во время прогулки с новорожденным сыном.

Интересно, что для променада Дина нарядилась в тон коляске. Средство для передвижения младенца и платье Гариповой - цвета черешни. Молодая мама улыбается, глядя на лежащего в коляске сына.