Платье на запах, брюки клеш: Ольга Бузова показала шесть броских образов с изюминой

Бузова также любит девичьи образы. Она успела примерить небесно-голубое платье в кукольном стиле. Телеведущая оделась в стиле наивная романтика. А вот черном мини-платье в крапинку уже было более сдержанным. Одним из самых эффектных стало белое объемное платье с перьями, дополненное перчатками в сетку.

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