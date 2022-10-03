Платье на запах, брюки клеш: Ольга Бузова показала шесть броских образов с изюминой

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она снимается для ТВ и дает концерты. Артистка не скрывает, что любит удивлять публику. Для каждого выхода в свет блондинка подбирает себе яркие образ. Артистка также в этом году начала активно заниматься спортом, чтобы вернуться в форму. Она признавалась, что мечтеет встретить любовь.
Примечательно, что Ольга недавно провела несколько недель в Минске. Она не скрывает, что снова стала наставницей в шоу « Фактор.By». Телеведущая каждый день меняла образы. Она старалась быть броской. При этом наряд зачастую скрывали ее фигуру. Артистка пока не вернулась в форму. А на съемках она также налегала на драники.
На этот раз Ольга показала шесть самых ярких образа. Она носила кожаное мини-платье нюдового цвета с корсетом, а также платье-рубашку с эффектом мерцания. Наряд на запах скрывал ее живот, делая талию более узкой. Также артистка щегольнула в черных брюках клеш и топе в виде бабочки. Образу также придали изюминку перчатки в тон.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Бузова также любит девичьи образы. Она успела примерить небесно-голубое платье в кукольном стиле. Телеведущая оделась в стиле наивная романтика. А вот черном мини-платье в крапинку уже было более сдержанным. Одним из самых эффектных стало белое объемное платье с перьями, дополненное перчатками в сетку.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
«Съемки кастингов на «Фактор.By» окончены, команды сформированы! Увидимся с вами уже на прямых эфирах», – написала звезда.
Поклонники отметили, что наряды подходят Ольге. Многие пришли в восторг от брючного образа. Другие остались поражены тем, как выглядит телеведущая в платьях на запах и с рукавами-фонариками.