«Платье какое-то нашла, мама волосы уложила»: Арзамасова оправдалась за нелепые образы на красных дорожках

Актриса и молодая мама Лиза Арзамасова, которую часто критикуют за странную манеру одеваться, объяснила, почему порой выглядит довольно нелепо.
Лиза Арзамасова искренне восхитилась своими коллегами-актрисами, которые заранее планируют, в чем будут выходить в свет и появляться на красной дорожке. Они работают со стилистами, визажистами и парикмахерами.
Лиза Арзамасова призналась, что для нее все эти процедуры — неслыханная роскошь. И дело не в деньгах, а во времени.
Из-за него Лиза Арзамасова после выходов в свет имеет довольно странные фотографии.
«Ни разу! У меня не было времени подготовиться заранее и со специалистами. Бывало, что кто-то случайно попадался перед самым мероприятием. А так в основном: срочно накануне платье какое-то нашла, мама волосы уложила, ну а если мамы рядом не было, то пошла с распущенными волосами. Да, после мероприятий часто бывали неудачные фотографии, ну а что поделаешь? Откуда девчонки берут на всю эту красоту время, я не знаю. У меня — вечный временной кавардак из событий и происшествий», — рассказала Лиза Арзамасова.
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