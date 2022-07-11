«Платье какое-то нашла, мама волосы уложила»: Арзамасова оправдалась за нелепые образы на красных дорожках

Актриса и молодая мама Лиза Арзамасова, которую часто критикуют за странную манеру одеваться, объяснила, почему порой выглядит довольно нелепо.

Лиза Арзамасова искренне восхитилась своими коллегами-актрисами, которые заранее планируют, в чем будут выходить в свет и появляться на красной дорожке. Они работают со стилистами, визажистами и парикмахерами.

Лиза Арзамасова призналась, что для нее все эти процедуры — неслыханная роскошь. И дело не в деньгах, а во времени.

Из-за него Лиза Арзамасова после выходов в свет имеет довольно странные фотографии.