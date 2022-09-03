Платье из ниточек? Клава Кока едва прикрыла прелести, обмотавшись тесемками с мини-юбкой

Популярная певица Клава Кока отправилась на гастроли на Дальний Восток. Для поклонников она не только приготовила новое шоу, но и обновила концертный гардероб.

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На сцену перед местной публикой Клава Кока вышла в платье, которое во всей красе продемонстрировала за кулисами. Наряд больше походил рукава и юбку на ниточках. Дополнили образ чулки в сетку, сапоги из лаковой кожи, а поверх всего этого великолепия звезда позже накинула длинноворсовую розовую шубу.