План реализован: родные Шатунова придумали способ отпугнуть вандалов от могилы артиста

Место последнего пристанища артиста продолжает претерпевать изменения.
Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Родственники скоропостижно скончавшегося Юрия Шатунова придумали способ, как отпугнуть вандалов от могилы артиста. Адвокат звездной семьи Сергей Васильев объяснил их решение вынужденной мерой.

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«С точки зрения званий "Народного певца" и "Легенды", а также с точки зрения безопасности — чтобы исключить любую возможность хищения урны с прахом артиста. Указанные обстоятельства послужили причиной сооружения бетонной конструкции на могиле Юрия Васильевича», — прокомментировал Васильев.

По словам правозащитника, позднее плита станет фундаментом для установки памятника артисту.

Ранее Андрей Разин заявил, что могила Юрия Шатунова на самом деле пустая: якобы праха музыканта в ней нет.

Источник: aif.ru.

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