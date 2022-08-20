План реализован: родные Шатунова придумали способ отпугнуть вандалов от могилы артиста

Родственники скоропостижно скончавшегося Юрия Шатунова придумали способ, как отпугнуть вандалов от могилы артиста. Адвокат звездной семьи Сергей Васильев объяснил их решение вынужденной мерой.

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«С точки зрения званий "Народного певца" и "Легенды", а также с точки зрения безопасности — чтобы исключить любую возможность хищения урны с прахом артиста. Указанные обстоятельства послужили причиной сооружения бетонной конструкции на могиле Юрия Васильевича», — прокомментировал Васильев.