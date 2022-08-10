«Плакал он, плакала я»: Лера Фрост получила предложение о замужестве вместе с кольцом с увесистым бриллиантом

Бывшая участница «Дома-2» Лера Фрост сейчас чувствует себя самой счастливой. Девушка получила предложение о замужестве от своего избранника вместе с кольцом с увесистым бриллиантом.

Лера Фрост показала в микроблоге снимок, на котором видно ее руку с украшением на безымянном пальце правой руки.