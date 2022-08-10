«Плакал он, плакала я»: Лера Фрост получила предложение о замужестве вместе с кольцом с увесистым бриллиантом

Экс-участница «Дома-2» Лера Фрост готовится к свадьбе.
Лера Фрост

Лера Фрост. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Лера Фрост сейчас чувствует себя самой счастливой. Девушка получила предложение о замужестве от своего избранника вместе с кольцом с увесистым бриллиантом.

Лера Фрост показала в микроблоге снимок, на котором видно ее руку с украшением на безымянном пальце правой руки.

«Да! Плакал он, плакала я, плакали мы оба от огромного счастья. Как-нибудь расскажу нашу историю от случайного знакомства и встречи до создания счастливой семьи», написала в микроблоге Лера Фрост.

Лера Фрост выходит замуж. Фото: соцсети

Поклонники Леры Фрост тут же принялись поздравлять ее с прекрасным событием. Они желают Лере Фрост и ее избраннику гармоничных отношений и счастливой семейной жизни.

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Напомним, год назад Лера Фрост появлялась в обществе в компании экс-мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова. И именно ее тогда поклонники Бородиной считали разлучницей.

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