«Плачут все стриптизерши мира»: Шахназаров оценил танцы на пилоне Бузовой

Как отметил Шахназаров, он в курсе возможного боя между Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой на ринге. «Ладно, Оля Бузова. Алина Загитова, которая выиграла все в спорте. И вот решили организовать бой между Бузовой и Загитовой. Оля будет в синем углу ринга. «Синий-синий иней лег на провода». Я не ханжа, ради бога. Эта новая культура уличных боев. Но мы очень отстали от Америки. Зачем их тащить на ринг», — заявил Шахназаров.

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Ранее в СМИ прошла информация о возможном бое на ринге между Бузовой и Загитовой. Сейчас обговариваются детали и гонорар звезд.