Плачущие в соцсетях коллеги Сергея Пускепалиса не пришли к нему на прощание

В Ярославле попрощались с известным актером Сергеем Пускепалисом, который погиб в ДТП накануне. Машина, в которой находился артист, вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком.

Пускепалис получил тяжкие ранения. К сожалению, его травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Траурная процессия прошла в Волковском театре. Проводить актера в последний путь приехали лишь несколько его коллег. Остальные артисты, плачущие в соцсетях по Пускепалису, так и не появились.

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Ольга Кабо, Павел Прилучный, Сергей Безруков, Равшана Куркова, Екатерина Климова буквально убивались в Сети по поводу смерти актера. Но в Ярославль не приехали.