«Плачет, ему слезы мешают говорить»: муж умершей от рака звезды «Сватов» убит горем

Скончавшуюся от рака звезду сериала «Сваты» Руслану Писанку кремировали в Германии. В Европу актриса приехала для того, чтобы врачи помогли ей победить онкологию. К сожалению, чуда не произошло.
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Муж артистки Игорь Исаков буквально убит горем. На связь с журналистами он не выходит, сейчас мужчина решает вопросы, чтобы вывести прах супруги на Украину и там захоронить.
«Игорь прибит этим всем, плачет, ему слезы мешают говорить, ведь он занимается и погребением, и документами. Тело Русланочки было кремировано, и в ближайшее время он увезет прах в Киев. Сейчас решаем вопрос захоронения на Байковом», — рассказала журналистам подруга семьи Ольга Сумская.