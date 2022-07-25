«Плачет, ему слезы мешают говорить»: муж умершей от рака звезды «Сватов» убит горем

Скончавшуюся от рака звезду сериала «Сваты» Руслану Писанку кремировали в Германии. В Европу актриса приехала для того, чтобы врачи помогли ей победить онкологию. К сожалению, чуда не произошло.

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Муж артистки Игорь Исаков буквально убит горем. На связь с журналистами он не выходит, сейчас мужчина решает вопросы, чтобы вывести прах супруги на Украину и там захоронить.