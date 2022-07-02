«Питалась подорожником»: Асмус призналась, что голодала перед съемками

Кристина Асмус нередко появляется в фильмах в нижнем белье или облегающих фигуру нарядах. К таким съемкам она тщательно готовится – соблюдает режим питания. По словам актрисы, раньше она принимала себя только при весе 41 кг.

«Раньше я все время сидела на голодных диетах, принимала себя, только когда вес был 41 кг. Я питалась подорожником или максимум съедала пол-яблока в день во время съемок, спектаклей, где мне нужно было выходить в белье или в обтягивающем платье», — заверила Асмус в эфире «ОК на связи».

Напомним, недавно Асмус показала, как выглядела в возрасте 16 лет.