«Пишут, что кесарево — не настоящие роды»: Орлову заставили оправдываться из-за будущей операции

Беременная второй раз 44-летняя Ольга Орлова была вынуждена оправдаться за свое намерение пойти на кесарево сечение. Она и первого сына родила не естественным путем, поэтому отлично знает, что и он не так прост, как думают некоторые.

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«Пишут, что кесарево — не настоящие роды. <...)> Но было реально очень тяжело, больно и дискомфортно. Те, кто пишут, что те, кто рожают с кесаревым, — не рожают, они не правы», — сказала Ольга Орлова.