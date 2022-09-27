«Пишут, что кесарево — не настоящие роды»: Орлову заставили оправдываться из-за будущей операции

Беременная второй раз 44-летняя Ольга Орлова была вынуждена оправдаться за свое намерение пойти на кесарево сечение. Она и первого сына родила не естественным путем, поэтому отлично знает, что и он не так прост, как думают некоторые.
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«Пишут, что кесарево — не настоящие роды. <...)> Но было реально очень тяжело, больно и дискомфортно. Те, кто пишут, что те, кто рожают с кесаревым, — не рожают, они не правы», — сказала Ольга Орлова.
Ведущая сказала, что долго отходила после операции и легким этот процесс точно назвать нельзя.
Напомним, Ольга Орлова вышла замуж за бизнесмена по имени Валерий год назад. По ее словам, она два года пыталась забеременеть, поскольку очень хотела родить наследника своему второму супругу.