Писательница заявила, что Тодоренко пиарит свою книгу на иске к ней: экономит миллионы

Регина Тодоренко подала в суд на молодую писательницу Дарину Мишину. Почти два года они вместе создавали книгу сказок, а в конце работы ведущая неожиданно заявила, что не хочет больше сотрудничать с литератором.

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По словам писательницы, ей не заплатили ни копейки, договора между ними не было. Обиженная Мишина рассказала о проблеме в соцсетях и в СМИ, после чего получила иск от Регины Тодоренко о защите чести и достоинства на несколько миллионов.

Адвокат писательницы заявил, что таким способом ведущая может пиариться, чтобы о ее книге бесплатно узнали широкие массы.

«Обычная пиар-компания ведь обошлась бы ей в миллионов 10, а суд — гораздо дешевле. Это я просто предположила. Я с ней работала, и она мне не заплатила. Это говорит о том, что Регина — практичная, она экономит», — сказала Дарина.

Источник: prozvezd.info.