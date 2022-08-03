Писатель Захар Прилепин возмутился «чрезмерным» вниманием СМИ к Баскову

Известный писатель Захар Прилепин высказался по поводу повестки отечественных СМИ. Он считает, что сегодня слишком много говорится о таких медийных лицах, как Киркоров, Шевчук, Бузова, Шнуров, Макаревич и прочие.

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Причем «под раздачу» попал даже Николай Басков, который демонстрирует патриотические настроения. Прилепин пояснил: ему бы хотелось, чтобы российские медиа почаще рассказывали о таких людях, как Гарик Сукачев, Алексей Поддубный, Юлия Чичерина, Сергей Галанин, Дмитрий Ревякин, Вадим Самойлов, — сообщает издание «МК».