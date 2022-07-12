Пиппа Миддлтон родила третьего ребенка

Младшая сестра Кейт Миддлтон, 38-летняя Пиппа родила третьего ребенка.

В конце июня – начале июля у британской дамы родилась девочка. Однако прессе об этом стало известно только 11 июля.

Пиппа и ее муж-автогонщик Джеймс Мэттьюз уже являются родителями 3-летнего сына Артура и годовалой дочери Грейс. Но, похоже, что паре не терпелось догнать Кейт Миддлтон и принца Уильяма по количеству детей.

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Новость сообщило издание Peolple, отметив, что наследники Кейт и Пиппы смогут много играть вместе. Ведь новоиспеченная мать троих детей вскоре переедет в деревню, где живут ее родители. Это в 50 минутах езды от Виндзора, куда текущим летом переберутся герцоги Кембриджские.

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