«Пипл не втыкает, что происходит»: Трофим – о происходящем в мире

Музыкант Сергей Трофимов в шоу «Откройте, Давид» высказался о происходящих в мире событиях.
«Люди ищут объяснение происходящему сейчас. Те, кто хоть чуть-чуть задумывается о том, что что-то не так. У человека срабатывает животная чуйка. Это я могу знать и те, кто интересуется: меняется конфигурация вселенной».
По словам Сергея Трофимова, изменения происходят сейчас мгновенно.
«Кванты ведут себя по-другому. Грубо говоря: ты привык смотреть первую программу в качестве HD, а тебя переключили на вторую в качестве 4К. Пипл не втыкает, что происходит. Мы находимся на сломе. Если не дадим анализ происходящему, то будущего нет», — заявил Трофим.
Напомним, что Трофим — российский автор-исполнитель песен, музыкант, певец, заслуженный артист РФ. Выступает в стилях «русский шансон» и «авторская песня».
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