«Пикник вместо завтрака»: Нюша запечатлела мужа с крохой-сыном и дочкой на природе

Зимой Нюша решила переехать в Дубай. Там она снимает квартиру с видом на побережье. Но недавно певица приехала с родными в Москву. Она готовится к возвращению на сцену.

Однако свободное время звезда посвящает детям. На этот раз артистка поделилась кадром, на котором засняла Сивова с дочкой и сыном на природе.

Нюша решила устроить пикник. Ее младший наследник был в рюкзаке-кенгуру. Родители надели на него панамку.