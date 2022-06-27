«Пикник вместо завтрака»: Нюша запечатлела мужа с крохой-сыном и дочкой на природе

Зимой Нюша решила переехать в Дубай. Там она снимает квартиру с видом на побережье. Но недавно певица приехала с родными в Москву. Она готовится к возвращению на сцену.
Однако свободное время звезда посвящает детям. На этот раз артистка поделилась кадром, на котором засняла Сивова с дочкой и сыном на природе.
Нюша решила устроить пикник. Ее младший наследник был в рюкзаке-кенгуру. Родители надели на него панамку.
«Пикник вместо завтрака», — заявила певица.
Игорь Сивов с детьми. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что у Нюши дети заметно подросли. Многим уже не терпится познакомиться с ее сыном.
«Как классно», «Это идеальное утро», «Выглядишь сногсшибательно», «Классные такие», «Сынок уже большой», «Симба всегда в центре внимания», «Ой, малой такой большой», «Как вы его назвали? Что за прикол скрывать», — стали писать подписчики.
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