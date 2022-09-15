«Он пихнул ее. Жанна упала на кровать»: Фриске в деталях рассказал, как Шепелев бил его больную дочь

Отец Жанны Фриске Владимир в беседе с Аленой Жигаловой рассказал, как телеведущий Дмитрий Шепелев бил больную Жанну Фриске.
«Он грубо с ней разговаривал, а на камеру улыбался. Он унижал ее. Наташа, моя дочка, рассказала, что он поднимал на нее руку. Рассказала об этом Ольге Орловой. Она с ним поговорила. Шепелев говорил Жанне: «Кому ты нужна!».
По словам Владимира, Шепелев избивал его дочь. «Она не могла сопротивляться. Он пихнул ее. Она упала на кровать. Ольга была с ней постоянно. Все это было. Я не знаю, почему Жанна полюбила Шепелева. Он никогда правду не говорил. Говорит, улыбается, а за пазухой держит нож или топор», — заявил Владимир Фриске.
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Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. Она несколько лет боролась с тяжелым заболеванием.