«Он пихнул ее. Жанна упала на кровать»: Фриске в деталях рассказал, как Шепелев бил его больную дочь

По словам Владимира, Шепелев избивал его дочь. «Она не могла сопротивляться. Он пихнул ее. Она упала на кровать. Ольга была с ней постоянно. Все это было. Я не знаю, почему Жанна полюбила Шепелева. Он никогда правду не говорил. Говорит, улыбается, а за пазухой держит нож или топор», — заявил Владимир Фриске.

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Напомним, что Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году. Она несколько лет боролась с тяжелым заболеванием.