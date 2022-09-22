«Пикантненько»: Рудова чуть не оконфузилась, раздвинув ноги в мини-юбке

Наталья Рудова частенько привлекает внимание к своей персоне провокационными образами. Для очередного выхода в свет актриса выбрала смелый наряд, состоящий из мини-юбки, короткого белого топа и небрежно завязанной поверх него рубашки.
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Актриса отказалась от обуви на каблуках, дополнив комплект черными лоферами.
Наталья Рудова. Фото: соцсети
Комментируя аутфит звезды сериала «Татьянин день», поклонники разошлись во мнениях. Одна часть пришла в восторг, а другая — посчитала наряд 39-летней блондинки не соответствующим ее возрасту.
«Хватит уже Лолитку изображать, взрослая баба»; «Пикантненько»; «Вещи для девочки-школьницы, а не для сорокалетней женщины»; «Роскошная красотка»; «Какая же ты горячая штучка»; «Зачем так раздвигать ноги в юбке? Еще немного, и все будет видно», — высказались они.