«Пикантненько»: Рудова чуть не оконфузилась, раздвинув ноги в мини-юбке

Комментируя аутфит звезды сериала «Татьянин день», поклонники разошлись во мнениях. Одна часть пришла в восторг, а другая — посчитала наряд 39-летней блондинки не соответствующим ее возрасту.

«Хватит уже Лолитку изображать, взрослая баба»; «Пикантненько»; «Вещи для девочки-школьницы, а не для сорокалетней женщины»; «Роскошная красотка»; «Какая же ты горячая штучка»; «Зачем так раздвигать ноги в юбке? Еще немного, и все будет видно», — высказались они.