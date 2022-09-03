«Пиарится на моей фамилии»: бывший муж Бородиной обвинил Собчак в желании прославиться за его счет

Телеведущая прошлась по Курбану Омарову.
Курбан Омаров и Ксения Бородина

Курбан Омаров и Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Блогер Курбан Омаров известен тем, что был женат на телеведущей Ксении Бородиной. Но в 2021 году пара развелась. Сейчас мужчина старается зарабатывать в Интернете, периодически рекламирует что-то у себя в блоге. И один из постов про культуру очень насмешил Ксению Собчак. Она даже высказалась на эту тему.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Когда Курбан Омаров увидел насмешки Ксении Собчак в свой адрес, он посчитал, что звезда захотела славы за его счет. И заявил об этом во всеуслышание.

«Наконец-то настало то время, когда Собчак пиарится на моей фамилии!», - написал блогер у себя в аккаунте.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  