Певице Валерии намекнули, что ей пора ехать на фронт

Певица Валерия на прошлой неделе отменила все свои запланированные концерты. Артистка посчитала, что ситуация в мире сложная и радоваться на данный момент лишний раз не стоит.

Журналистка Алена Жигалова считает, что Валерия могла бы и не сворачивать свою деятельность. По ее словам, наши ребята сейчас тоже нуждаются в поддержке.

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