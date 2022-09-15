Певица Zivert стала «личной ведьмой» футбольного клуба «Локомотив»

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Интересно, что певица давно следит за игрой «Локо», поэтому была счастлива принять приглашение от руководства футбольной команды.

«Для меня это некая возможность зарядить энергией своей музыки игроков перед матчем, что суперважно и вызывает большое и сильное чувство», — отметила она.

Добавим, что после матча 31-летняя артистка провела автограф-сессию и пообщалась с фанатами.