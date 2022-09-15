Певица Zivert стала «личной ведьмой» футбольного клуба «Локомотив»

Певица Zivert стала счастливым талисманом футбольной команды московского «Локомотива».
14 сентября на стадионе «РЖД Арена» в Москве «железнодорожники» встретились с «Краснодаром». Матч завершился победой хозяев в серии пенальти со счетом 3:1. Удачу футболистам принесла Юлия Зиверт, которая открыла матч своим выступлением, а также сделала первое вбрасывание мяча.
«Теперь у «Локомотива» есть личная зеленая ведьма», — пошутила Zivert, которая была одета в ярко-зеленый тренч с фанатским шарфиком.
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Интересно, что певица давно следит за игрой «Локо», поэтому была счастлива принять приглашение от руководства футбольной команды.
«Для меня это некая возможность зарядить энергией своей музыки игроков перед матчем, что суперважно и вызывает большое и сильное чувство», — отметила она.
Добавим, что после матча 31-летняя артистка провела автограф-сессию и пообщалась с фанатами.