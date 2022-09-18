Певица Жасмин вспомнила покойного отца

Певица Жасмин посвятила пост в соцсети своему отцу, ушедшему из жизни год назад. 17 сентября 2022 года отцу звезды, балетмейстеру Льву Яковлевичу Манахимову, могло исполниться 72 года.

Лев Яковлевич болел коронавирусом, его легкие были сильно поражены. Пожилого мужчину экстренно перевезли из Дагестана в Москву, но спасти его столичным врачам не удалось.

«Папа был не просто балетмейстером по профессии, сама душа его жила в танце… Всегда с улыбкой, всегда энергичный, он очень любил жизнь и умел радоваться мелочам, любил людей и для всех всегда находил время, внимание и доброе слово», - вспоминает Жасмин.

Певица также сообщила, что день рождения отца провела на родной земле, в дагестанском городе Дербент.

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