Певица Валерия: «То, что я осталась жива — это какое-то чудо»

При упоминании имени Александра Шульгина у певицы Валерии начинается мандраж. Первый супруг артистки был жесток по отношению к ней.

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На шоу «Крупным планом» певица призналась, что более десяти терпела домашнее насилие. При людях композитор никогда не проявлял себя как агрессор, но стоило выключить камеры и остаться наедине, как человек превращался в монстра.

«То, что я осталась жива и вообще не пострадала, мне так кажется, это вообще какое-то чудо. Могло быть все что угодно за 10 лет. Меня испытывали на прочность, держали под контролем», — призналась Валерия.

Ранее бывший муж-тиран певицы Валерии был замечен в компании с молоденькой пассией.