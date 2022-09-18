«Певица утратила связь с реальностью»: с просьбой Пугачевой признать ее иноагентом ознакомились в Госдуме

Публичная просьба Аллы Пугачевой признать ее иноагентом вслед за мужем, шоуменом Максимом Галкиным* не осталась без внимания парламентариев.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Депутат Госдумы Петр Толстой резко отреагировал на обращение звезды, отметив, что она, похоже, утратила связь с реальностью.

«Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР... И у нее, в отличие от Галкина*, другой страны не будет», — высказался Толстой в своем Telegram-канале.

По его словам, одного заявления недостаточно для признания Примадонны иноагентом, зато его вполне хватит для того, чтобы посмотреть на артистку другими глазами.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.