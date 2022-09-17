Певица Слава намекнула на расставание с влиятельным мужем

Певица Слава недавно сделала пластическую операцию, подтянув фигуру. При этом журналистам программы «Ты не поверишь!» артистка намекнула, что муж особо не оценил ее старания.
«Он давно уже не считается», - заявила она.
Слава замужем за бизнесменом Анатолием Данилицким. В светских кругах поговаривают, что мужчину уже давно не видно рядом со звездной женой.
Когда журналисты спросили артистку - а где же ее супруг - певица ответила неоднозначно.
«По делам улетел на долго».
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