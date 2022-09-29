Певица Шер в 76 лет вновь вышла на подиум в ультраобтягивающем комбинезоне

Недели моды в Милане, Париже и Лондоне позволили показать себя во всей красе уже многим знаменитостям. Но если Пэрис Хилтон со своими розовыми образами уже ничем не удивляет, то появление певицы Шер на подиуме в Париже вызвало дикий восторг у публики, средств массовой информации и многочисленных пользователей Сети.

Шер приняла участие в показе новой коллекции дизайнера Оливье Рустена для Balmain в столице Франции. Она вышла на подиум в невероятно обтягивающем черном комбинезоне из спандекса, и у всех в голове возник единственный вопрос: как можно так потрясающе выглядеть в 76 лет?

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